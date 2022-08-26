Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı sağlandı

Ekonomi Haberleri

Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı sağlandı

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tekrar sağlandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tekrar sağlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, nükleer tesisteki bir güç ünitesinin Ukrayna elektrik şebekesine tekrar bağlandığı ve kapasitenin kademeli bir şekilde artırıldığı kaydedildi.

Energoatom, dün yaptığı açıklamada, tesisteki hatların hasara uğraması nedeniyle santralin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiğini bildirmişti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Zaporijya Ukrayna Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title