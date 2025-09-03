Zalando, AB İçerik Kurallarına Karşı Açtığı Davayı Kaybetti

Avrupa'nın en büyük sanal alışveriş sitesi Zalando, Avrupa Birliği'nin (AB) içerik kurallarına karşı açtığı davayı kaybetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Almanya merkezli Zalando firmasının AB Komisyonunun kendisine yönelik tanımlamasına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Genel Mahkeme, Zalando platformunun "çok büyük bir çevrim içi platform" olarak tanımlanmasına karşı yaptığı itirazı reddetti.

Kararda, Zalando platformunun aylık 83 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğu, bu sayının AB nüfusunun yüzde 10'u olan 45 milyon eşiğini aştığı belirtildi.

Zalando'nun çok büyük çevrim içi platform olarak belirlenmesiyle ilgili platformun özellikle tüketicileri koruma ve yasa dışı içeriğin yayılmasıyla mücadele etme gibi ek yükümlülüklere tabi olduğu anımsatılan kararda, Zalando'nun davasının reddedildiği ve Komisyon kararının onandığı ifade edildi.

AB Komisyonu, 2023 yılında Avrupa'da faaliyet gösteren ve daha sert kurallar uygulanacak büyük dijital platform ve arama motorları listesini belirlemişti.

Burada, Zalando da çok büyük çevrim içi platform olarak sınıflandırılmıştı.

Belirlenen büyük platformlar yasa kapsamında yeni ve katı yükümlülüklere uymak zorunda kalmıştı.

Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına ulaşan para cezaları uygulanabiliyor.