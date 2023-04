Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan'dan Et Fiyatlarına Tepki

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, sosyal medyada yer alan "Fransa'da inşaat işçisi bir gün çalışarak ne kadar et alabilir" başlıklı videoyu paylaştı ve "Türk milleti bunu hak etmiyor, soframızdaki eti, çocuklarımızın sağlıklı beslenme hakkını çaldılar! Sandığa giderken bunu unutma Türkiye'm" tepkisini gösterdi.

Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aslan, "Fransa'da bir işçi, 1 gün çalışarak kazandığı 150 Euro ile ne kadar et alabilir?" konulu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"TÜRKİYE'DE 6 SENEDE ET FİYATI YÜZDE 406 ARTTI"

Fransa'da 150 euro ile toplamda 14 kilodan fazla et alındığı görülen videoya göre bu paraya; 10 kg but, 2.15 kg dana eti, 3 kg kıyma, 2.115 kg kemikli et, 2 kg kuzu pirzola, 3.1 kg tavuk kanadı ve 2 kg mangallık et almak mümkün.

Türkiye'deki et fiyatlarını da hatırlatan Esmaül Hüsna Aslan, "Türkiye'de 6 senede et fiyatı yüzde 406 arttı! 14 kg etin ortalama fiyatı 4 bin 816 Türk lirası! Ama Avrupa bizi kıskanıyor, değil mi Erdoğan" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI BESLENME HAKKINI ÇALDILAR"

Türkiye'de günlük brüt asgari ücret ile ancak 1 kilo kıyma alınabildiğini söyleyen Aslan, "Türkiye'de günlük brüt asgari ücret 333,60 TL. Ancak 1 kilo kıyma alabiliyor o da ortalama fiyat ile! Kuşbaşı etin kilosu 319-369 lira bandındayken bonfile 500 liraya yaklaştı. Türk milleti bunu hak etmiyor, soframızdaki eti, çocuklarımızın sağlıklı beslenme hakkını çaldılar! Sandığa giderken bunu unutma Türkiye'm" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ ARTIK SÜT İÇEMİYOR, ET YİYEMİYOR"

Aslan, daha önceki paylaşımlarında da marketlerde sütün ve etin kilosunu hatırlatarak, şu açıklamayı yapmıştı:

"Çocuklarımız artık süt içemiyor, et yiyemiyor… Artan fiyatlar çocukların gelişimi için önemli süt, yumurta ve ete ulaşmayı imkansız kılıyor. Marketlerde bir litre sütün fiyatı 26 liraya kadar çıktı. En ucuz yoğurdun fiyatı 19 liradan 60 liraya ulaştı. Çocuklarımız artık süt içemiyor, et yiyemiyor.

"ZAFER PARTİSİ OLARAK BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ, ÇOCUKLARIN BESLENME, BARINMA VE EĞİTİM HAKKINI SAĞLAMAK"

Ekonomik kriz yoksulluğu derin yoksulluk haline getirdi. Bu yoksulluğu en fazla yaşayanlar ise çocuklar. Anneler beslenme çantası hazırlayamıyor. Artan fiyatlar çocukların gelişimi için önemli olan süt, yumurta ve ete ulaşmayı imkansız kılıyor. Zafer Partisi olarak birinci önceliğimiz, kamu kaynaklarının hakça paylaşılması, yoksul ailelerin desteklenmesi, çocukların beslenme, barınma ve eğitim hakkını sağlamak."