Z kuşağı Vialand AVM'ye yoğun ilgi gösteriyor - Haberler

Vialand ve Venezia Alışveriş Merkezleri Direktörü Oğuz Isıgöllü, "AVM'mizi ziyaret eden Z kuşağı ziyaretçilerin sayısı oldukça fazla. Z kuşağının rutinden çabuk sıkılma ve farklı olanı tercih etme konusundaki en belirgin özelliklerine hitap etme konusunda şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Vialand AVM'den yapılan açıklamaya göre, AVM, açık havada alışveriş imkanı sağlaması, yakın zamanda yenilenen yeme-içme alanları, hayvan dostu bir alışveriş merkezi olmasıyla sektörde özel bir yere sahip bulunuyor.

Tüm alışkanlıkları kökünden değiştirecek bir vizyona sahip olarak nitelendirilen, Z kuşağının da AVM'lerden beklentisi yalnızca alışveriş ve sosyalleşme merkezi olmanın yanı sıra, teknolojiyle iç içe geçen bir yaşam alanı sunması olarak açıklanıyor.

Bu çerçevede Vialand, alışveriş merkezi, tema park ve otelden oluşan turistik bir destinasyon olmasıyla rakiplerinden ayrışıyor ve eğlencesi bol, açık hava konseptli bir alan olarak Z kuşağının tercihleri arasına giriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vialand ve Venezia Alışveriş Merkezleri Direktörü Oğuz Isıgöllü, AVM'yi ziyaret eden Z kuşağı ziyaretçilerinin sayısı oldukça fazla olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Z kuşağının rutinden çabuk sıkılma ve farklı olanı tercih etme konusundaki en belirgin özelliklerine hitap etme konusunda şanslıyız. Tamamen yenilediğimiz ve dünyaca ünlü birçok markayı barındıran yeme-içme alanımız da bizi sektörde ayrıştıran bir diğer özelliğimiz. Z kuşağı ziyaretçilerimiz burada keyifle sosyalleşebiliyor ya da bilgisayarlarını alıp çalışabiliyor. Vialand AVM açık hava konseptli alışveriş sokakları ve yeme-içme alanının dışında, hayvan dostu bir alışveriş merkezi olma özelliği ve içerisinde yer alan nostaljik tramvayıyla da Z kuşağı için alternatif bir deneyim noktası haline geliyor. Sektörde ilk kez 'eğlence ve perakende' başlıklarını yeniden yorumlayıp sahiplendik ve kendimizi 'eğlencenin başkenti' olarak konumlandırdık. AVM içerisinde yer alan Jungle, Safari, Zindan, Ters Çatı ve Bowling alanlarımızla da öne çıkıyoruz."

Isıgöllü, Z kuşağının teknolojiyle bütünleşmiş bir deneyim talep ettiğine işaret ederek, satın alma kararlarında özellikle sosyal medyadan oldukça yüksek etki aldığını aktardı.

Gençlerin markalardan yalnızca uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli ürünler değil, teknolojiyle bütünleşmiş bir deneyim talep ettiğini bildiren Isıgöllü, "Z kuşağı mağazadayken, markanın uygulaması aracılığıyla telefonla ürünleri taramayı, kişiselleştirilmiş indirimler veya kuponlar almayı ve dijital dünyanın unsurlarını kullanmayı seviyorlar. Mağaza içi deneyimin telefonlarıyla sorunsuz bir şekilde birleşmesini istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Vialand AVM açık havada alışveriş imkanı sağlaması, eğlence olanakları, nostaljik tramvayı, hayvan dostu yapısı ve sunduğu birçok farklı alternatif etkinliğin yanı sıra, özgün mimarisiyle de diğer alışveriş merkezlerinden farklı bir konuma yerleşiyor.

Z kuşağı sosyal medya platformlarında paylaştıkları fotoğraf ve video çekimleri için de, kendine has ve farklı mimari yapısı nedeniyle Vialand AVM'yi tercih ediyor.