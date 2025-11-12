YZF Ödülleri Başvuruları Başladı

Türkiye İş Bankası'nın kurumsal girişim sermayesi şirketi ve hızlandırma programı Yapay Zeka Fabrikası tarafından düzenlenen YZF Ödülleri'ne başvurular başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez düzenlenecek YZF Ödülleri için başvurular 17 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Yarışma, iş dünyasında ve toplumsal alanlarda yapay zeka tabanlı çözümleri öne çıkarmayı, bu teknolojinin kullanım alanlarını genişletmeyi ve kurumların yenilikçi yaklaşımlarını görünür kılmayı hedefliyor.

"Ekosistemi birlikte büyütme" vizyonuyla düzenlenen YZF Ödülleri, "YZF İnovasyon ve İş Birliği Ödülü", "YZF Ekosisteme Katkı Ödülü", "YZF Sürdürülebilirlik ve Etki Ödülü" ile "YZF STK Ödülü" olmak üzere dört ana kategoride verilecek.

Kısa listeye giren adaylar halk oylamasına sunulacak, ardından jüri değerlendirmesiyle belirlenecek kazananlar ödüllerini, 4 Aralık'ta İş Kuleleri'nde düzenlenecek törenle alacak.