Haberler

YZF Ödülleri Başvuruları Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İş Bankası'nın yapay zeka çözümlerini öne çıkarmak amacıyla düzenlediği YZF Ödülleri'ne başvurular 17 Kasım'a kadar sürecek. Ödüller, inovasyon, ekosisteme katkı ve sürdürülebilirlik gibi kategorilerde verilecek.

Türkiye İş Bankası'nın kurumsal girişim sermayesi şirketi ve hızlandırma programı Yapay Zeka Fabrikası tarafından düzenlenen YZF Ödülleri'ne başvurular başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez düzenlenecek YZF Ödülleri için başvurular 17 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Yarışma, iş dünyasında ve toplumsal alanlarda yapay zeka tabanlı çözümleri öne çıkarmayı, bu teknolojinin kullanım alanlarını genişletmeyi ve kurumların yenilikçi yaklaşımlarını görünür kılmayı hedefliyor.

"Ekosistemi birlikte büyütme" vizyonuyla düzenlenen YZF Ödülleri, "YZF İnovasyon ve İş Birliği Ödülü", "YZF Ekosisteme Katkı Ödülü", "YZF Sürdürülebilirlik ve Etki Ödülü" ile "YZF STK Ödülü" olmak üzere dört ana kategoride verilecek.

Kısa listeye giren adaylar halk oylamasına sunulacak, ardından jüri değerlendirmesiyle belirlenecek kazananlar ödüllerini, 4 Aralık'ta İş Kuleleri'nde düzenlenecek törenle alacak.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 20 şehidimizin adını tek tek saydı

20 şehidimizin adını tek tek saydı: Enkazın bulunduğu alan...
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış

Kahreden tesadüf! 3 yıl sonra aynı gün şehit düştü
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbir kararlarını kaldırdı

TFF'den bahis oynadığı öne sürülen 2 futbolcu hakkında yeni karar
İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçların birbiriyle alakası yok

İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçlar çok farklı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.