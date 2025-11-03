Haberler

Yüzyılın projesinde Buldan'a 24 konut inşa edilecek

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sosyal Konut Projesi kapsamında Buldan ilçesine 24 konut yapılacağı bildirildi.

Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 'Yüzyılın Konut Projesi' adı verilen 500 bin sosyal konut projesinin detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Proje ile en az 2 milyon kişinin sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşması hedefleniyor. Proje kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek ve en az 2 milyon kişi ev sahibi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı projede konutların satış bedeli 1.8 milyon liradan başlayacak ve ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sosyal Konut Projesi kapsamında Buldan ilçesine 24 konut yapılacak. Projeye başvurular, 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında Ziraat Bankası Buldan Şubesinden; 18 Aralık 2025 tarihine kadar ise e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Hayata geçirilen bu yatırım, sadece konut olmanın ötesinde Buldan'da yeni yaşam alanları, sosyal donatılar ve ekonomik canlılık kazandıracak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
