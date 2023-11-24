Zorunlu haller dışında trafiğe çıkmaları yasak olan traktörlerin muayenelerinin gerçekleştirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Gezici muayene istasyonları ile traktörlerin kontrolleri sağlanıyor. Ankara'nın Çubuk ilçesinde muayene sırası bekleyen yüzlerce çiftçinin traktörü drone ile havadan görüntülendi.

Yüzlerce traktörün oluşturduğu muayene kuyruğu böyle görüntülendi

ANKARA - Zorunlu haller dışında trafiğe çıkmaları yasak olan traktörlerin muayenelerinin gerçekleştirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Gezici muayene istasyonları ile traktörlerin kontrolleri sağlanıyor.

Türkiye genelinde üç yılda bir yapılan traktör muayenesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkamayan traktörlerin muayenelerini gerçekleştirmek üzere köy ve mahallelerde çiftçilerin araçları kontrol edildi. Ankara'nın Çubuk ilçesinde muayene sırası bekleyen yüzlerce çiftçinin traktörü drone ile havadan görüntülendi.

Traktörünü muayeneye getiren Faysal Korkmaz, "Ayağımıza kadar gelen bu hizmetten çok memnunuz. Her zaman bu hizmetlerin devamını bekliyoruz. Ben geldim yarım saat oldu. Birazdan muayeneye gireceğim" dedi.

Verilen hizmetin güzel olduğunu dile getiren Mustafa Çoban, "Muayenemizi yaptırdık. Lambamız yanmadı tekrar sokacak muayeneye arkadaşlar. Şimdi onu bekliyoruz. Normalde 17 kilometre uzaklıkta Akyurt ilçesi var, oraya gitmemiz gerekiyordu. Hizmet köye ayağımıza gelince bir, bir buçuk saat gibi bir sürede sorunumuz çözülüyor" şeklinde konuştu.

Muayene hizmetinin çiftçinin ayağına geldiğini ifade eden Abdurrahman Yağcı, "İki tane traktörümüz var ikisi de muayeneden geçti. Yarım saatte muayenemizi yaptırıyoruz. İşimize devam ediyoruz" dedi.