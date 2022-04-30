Yüzen otel İzmir Limanı'na demir atacak

İZMİR (İHA) - İzmir Limanı'nda, 6 yıl aranın ardından hareketli günler yaşanırken, ilk kruvaziyer gemisini 14 Nisan'da ağırlayan İzmir, ikinci kruvaziyer gemisini ise 3 Mayıs'ta ağırlayacak. Bu yıl İzmir Limanı'na 34 kruvaziyer gemi gelecek.

İzmir, "yüzen otel" olarak adlandırılan ikinci kruvaziyer gemisini 3 Mayıs'ta İzmir Limanı'nda ağırlayacak. Gemide 5 bin 200 yolcu, bin 200 mürettebat bulunacak.

İstanbul'dan yarın (1 Mayıs Pazar) hareket edecek Costa firmasına ait dev gemi, 3 Mayıs Salı günü saat 14.00'te İzmir'e yanaşacak. Gemi aynı gün saat 21.00'de İzmir'den ayrılacak. Geminin İzmir'den sonraki rotası ise Bodrum, Mykonos, Pire, yeniden İstanbul, Iraklion (Kandiye), Rodos, Kuşadası olacak.

Gemiden inince şehir turu imkanı da var

Turistleri İzmir Limanı'ndaki Gümrük Alanı'nda, İzmir Vakfı tarafından oluşturulan ve İzmir kent kimliğini yansıtan İzmir görselleri karşılıyor. Gümrük alanında yer alan Turizm Bilgilendirme Ofisinde turistlere, Turizm Şube Müdürlüğünün uzman personelleri tarafından yönlendirmeler ve tarihi kent merkezi hakkında bilgilendirmeler yapılıyor, broşürler dağıtılıyor.

Turistler, üstü açık otobüslerle şehir turu imkanına ve nostaljik tramvay ile Kordon gezisine erişme imkanına da sahip oluyor. Ayrıca turizm zabıtası ekipleri ile turistlerin güven içinde kentte seyahat imkanları arttırılıyor. 6 yıllık aranın ardından ilk kruvaziyer İzmir Limanı'na 14 Nisan'da yanaşmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Kısa vadede İzmir Vakfı olarak ortaya koyduğumuz hedef, İzmir nüfusu kadar turist oranına kavuşmak. Çok daha fazlasına muktediriz; ama adım adım olacak. Kruvaziyer turizmi de bunun içindeki en önemli başlıklardan biri. Turizmi canlandırmak için birçok çalışma yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan bu yıl İzmir Limanı'na 34 kruvaziyer gemi geleceği ifade edildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi