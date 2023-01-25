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Yüzde 30'luk indirme vatandaşlardan yoğun talep

Ekonomi Haberleri

Yüzde 30'luk indirme vatandaşlardan yoğun talep

Eskişehir'de yeni açılan ve ürünlerinde yüzde 30 kadar indirim yapan bir mandıra dükkanın önünde vatandaşlar 40 metreyi aşan kuyruk oluşturdu.

Eskişehir'de yeni açılan ve ürünlerinde yüzde 30 kadar indirim yapan bir mandıra dükkanın önünde vatandaşlar 40 metreyi aşan kuyruk oluşturdu.

Deliklitaş Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde, açılışa özel ürünlerinde belirli oranlarda indirim yapan mandıra dükkanın önünde uzun kuyruk oluştu. Ucuza alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar 40 metreyi bulan kuyrukta dakikalarca bekledi. Cuma gününe kadar geçerli olacak indirimler sebebiyle işletme önünde her gün yoğunluk oluştuğu görüldü.

"Kuyruk 40 metreye kadar uzadığı oldu"

Kuyrukta yaklaşık yarım saattir bekleyen Fikret Ateş isimli vatandaş, süt ürünlerindeki indirimleri takip ettiğinin altını çizdi. Yüzde 30 kadar indirim olan mandıranın önünde 40 metre kuyruk oluştuğunu söyleyen Ateş, "30 dakikadır buradayım. İçinde bulunduğum kuyruk, 40 metreye kadar uzadığı oldu. İndirimleri takip etmeye çalışıyoruz. Süt ürünlerinin fiyatları çok yükseldi, nerde indirim olursa oraya gidiyoruz. Yüzde 25, yüzde 30' kadar indirimler var. 400-450 liralık alışveriş bütçesi ayırdım buraya" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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