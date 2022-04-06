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YUVAM hesabında yeni düzenleme

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
YUVAM hesabında yeni düzenleme

YUVAM hesabı elektronik ortamda uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek.

YUVAM hesabı elektronik ortamda uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek.

Yurt dışındaki şirketler ile vatandaşların döviz cinsinden tasarruflarının kur korumalı mevduat kapsamında TL mevduata dönüştürülmesini amaçlayan YUVAM hesabı elektronik ortamda uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, bu şekilde hesap açmak ve açılan hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak için; T.C. nüfus cüzdanı, gerçek kişiler için Mavi Kart ya da yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport yeterli olacak.

Belirlenen amaca yönelik olarak açılan hesaba, kişinin sadece yurt dışı bankalarda kendi adına açılmış hesaplarından para gönderimi gerçekleştirilecek. Açılan bu hesaptan para çıkışının da sadece kişinin kendi banka hesaplarına yapılabilmesi sağlanacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türk Lirası, Gazete, Döviz, Ekonomi, Haberler

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