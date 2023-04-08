Yusufeli ilçesinde, eski ve yeni yerleşim yeri aynı karede görüntülendi Eski ilçe merkezi neredeyse tamamen sulara gömülürken, yeni kurulan Yusufeli ise baraj manzarası ile dikkat çekiyor Barajda su seviyesi 105 metreyi aştı Artvin'de büyük bir bölümü baraj sularıyla kaplanan Yusufeli...

Yusufeli ilçesinde, eski ve yeni yerleşim yeri aynı karede görüntülendi

Eski ilçe merkezi neredeyse tamamen sulara gömülürken, yeni kurulan Yusufeli ise baraj manzarası ile dikkat çekiyor

Barajda su seviyesi 105 metreyi aştı

ARTVİN - Artvin'de büyük bir bölümü baraj sularıyla kaplanan Yusufeli ilçesinde, eski ve yeni yerleşim yeri aynı karede görüntülendi. İlçe halkı yaşadıkları duygusal anları "Aşağıda hüzün, gözyaşı, hatıralar. Yukarıda ise geleceğimiz, yaşantımız hayallerimiz var" diyerek özetlediler.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 105 metrenin üzerine çıktı. Karayolları başta olmak üzere, köy evleri ve mahalleler birer birer sular altında kalırken, son olarak ise ilçe merkezinin büyük bir bölümü sulara gömüldü. Mevcut ilçenin hemen üst kısmında bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde 144 hektarlık alanda inşa edilen yeni yerleşim yerine hak sahiplerinin taşınma işlemini tamamladı.

İlçe halkı son dönemde eski ilçe merkezinin sulara gömülmesinin ardından eski ve yeni ilçe merkezinin karşı yamacına çıkarak farklı açılardan yeni ve eski ilçe merkezini izliyor, görüntülüyor, fotoğraflıyor. Şehrin karşısında bulunan o da ilçe merkezi gibi yeni yerine taşınan yeni Irmakyanı köyünden çekilen görüntüde ise eski ve yeni Yusufeli aynı karede görüntülenebiliyor.

"Yukarıda hayalerimiz, aşağıda hatıralarımız var"

İlçe halkından Adem Demirkıran, yeni Irmakyanı köyüne zaman zaman çıkarak eski ve yeni Yusufeli'yi izlediğini, görüntülediğini söyledi. Yeni ilçeye alışmaya çalıştıklarını belirten Demirkıran "Yeni ilçeye taşınmalar bitti. Eski ilçenin ise yüzde 70-80'i artık sular altında. Su dolmaya devam ediyor. Bizlerde yeni ilçe merkezinde yeni yaşam alanlarımızı oluşturmaya mücadele ediyoruz. Alışacağız inşallah önümüzdeki yıllar içerisinde güzel bir ilçeyi oluşturmuş olacağız. Hüznün ve gözyaşının hatıralarımız gömüldüğü bir su var. Yukarıya döndüğümüz zamanda geleceğimiz yaşantımız hayallerimiz var. Onun için çok fazla aşağıya bakmak istemiyoruz. Yukarıya bakmak istiyoruz. Yeni ilçe, yeni hayat, yeni yaşam, yeni hayaller diyoruz" ifadelerini kullandı.