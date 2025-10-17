Yusuf Akgül, Genç MÜSİAD Üyelerine İhracat Konusunda Bilgi Verdi

MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, Genç MÜSİAD üyeleriyle buluşarak dış ticaret adımları, hedef pazar araştırmaları, küresel ticaretin işleyişi ve mevcut ekonomik şartlar hakkında tecrübelerini aktardı.

MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, iş dünyasının geleceği olarak gördüğü Genç MÜSİAD üyeleriyle bir araya gelerek ihracatla ilgili deneyimlerini paylaştı. Gerçekleştirilen buluşmada Akgül, ihracata başlama sürecinden pazar araştırmasına, farklı ülkelerle ticaret yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlardan güncel ekonomik şartların ihracata etkisine kadar pek çok konuda genç girişimcilere yol gösterici açıklamalarda bulundu.

İhracata başlarken doğru pazar analizi ve strateji

Toplantının ana teması "İhracata Nasıl Başlanır" sorusu oldu. Yusuf Akgül, ilk adımda doğru pazar analizi yapmanın, ürünün hedef kitlesine uygunluğunu belirlemenin ve ihracat sürecine girmeden önce finansal sürdürülebilirliğin sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. " İhracat, yalnızca ürün göndermek değildir; aynı zamanda kültür, güven ve uzun vadeli iş ilişkileri inşa etmektir" diyen Akgül, genç girişimcilere sabırlı, araştırmacı ve kararlı bir tutum sergilemeleri gerektiğini belirtti.

Mevzuat, güven ve dijitalleşme

Akgül, ihracat yaparken ülkelerin mevzuatlarını, gümrük süreçlerini ve tüketim alışkanlıklarını iyi tanımanın önemine değinerek, doğru bağlantılar ve güvenilir iş ortaklıkları kurmanın süreci kolaylaştırdığını ifade etti. Ayrıca, dijitalleşmenin ve e-ticaret platformlarının uluslararası pazarlara açılmak isteyen gençler için büyük fırsatlar sunduğunu söyledi. Konuşmasında, Türkiye'nin ihracattaki büyüme potansiyeline de dikkat çeken Akgül, güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirerek, üretim gücüyle öne çıkan yerli firmaların dünya pazarlarında daha fazla yer bulduğunu aktardı. Akgül, "Bugün artık sadece büyük firmalar değil, orta ölçekli işletmeler de doğru stratejilerle dünyaya açılabiliyor. Gençlerimiz bu konuda cesur olmalı, korkmadan adım atmalı" dedi.

İhracatın incelikleri

Etkinliğin sonunda genç üyelerin sorularını da yanıtlayan Yusuf Akgül, kendi iş hayatındaki deneyimlerinden örnekler vererek, başarılı ihracatın temelinde sürekli öğrenme, araştırma ve yenilikleri takip etme kültürünün yattığını söyledi. Genç MÜSİAD üyeleri, Akgül'ün paylaştığı tecrübeleri ilgiyle dinleyerek, ihracatın inceliklerine dair değerli bilgiler edindiler. Program, gençlerin merak ettikleri konulara dair yönelttikleri sorularla interaktif bir şekilde devam etti. - ANTALYA