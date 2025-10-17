Haberler

Yusuf Akgül, Genç MÜSİAD Üyelerine İhracat Konusunda Bilgi Verdi

Yusuf Akgül, Genç MÜSİAD Üyelerine İhracat Konusunda Bilgi Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, Genç MÜSİAD üyeleriyle bir araya gelerek dış ticaret, hedef pazar araştırmaları ve güncel ekonomik şartlar hakkında deneyimlerini paylaştı. Akgül, ihracatta doğru pazar analizi, mevzuat bilgisi ve dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı.

MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, Genç MÜSİAD üyeleriyle buluşarak dış ticaret adımları, hedef pazar araştırmaları, küresel ticaretin işleyişi ve mevcut ekonomik şartlar hakkında tecrübelerini aktardı.

MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, iş dünyasının geleceği olarak gördüğü Genç MÜSİAD üyeleriyle bir araya gelerek ihracatla ilgili deneyimlerini paylaştı. Gerçekleştirilen buluşmada Akgül, ihracata başlama sürecinden pazar araştırmasına, farklı ülkelerle ticaret yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlardan güncel ekonomik şartların ihracata etkisine kadar pek çok konuda genç girişimcilere yol gösterici açıklamalarda bulundu.

İhracata başlarken doğru pazar analizi ve strateji

Toplantının ana teması "İhracata Nasıl Başlanır" sorusu oldu. Yusuf Akgül, ilk adımda doğru pazar analizi yapmanın, ürünün hedef kitlesine uygunluğunu belirlemenin ve ihracat sürecine girmeden önce finansal sürdürülebilirliğin sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. " İhracat, yalnızca ürün göndermek değildir; aynı zamanda kültür, güven ve uzun vadeli iş ilişkileri inşa etmektir" diyen Akgül, genç girişimcilere sabırlı, araştırmacı ve kararlı bir tutum sergilemeleri gerektiğini belirtti.

Mevzuat, güven ve dijitalleşme

Akgül, ihracat yaparken ülkelerin mevzuatlarını, gümrük süreçlerini ve tüketim alışkanlıklarını iyi tanımanın önemine değinerek, doğru bağlantılar ve güvenilir iş ortaklıkları kurmanın süreci kolaylaştırdığını ifade etti. Ayrıca, dijitalleşmenin ve e-ticaret platformlarının uluslararası pazarlara açılmak isteyen gençler için büyük fırsatlar sunduğunu söyledi. Konuşmasında, Türkiye'nin ihracattaki büyüme potansiyeline de dikkat çeken Akgül, güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirerek, üretim gücüyle öne çıkan yerli firmaların dünya pazarlarında daha fazla yer bulduğunu aktardı. Akgül, "Bugün artık sadece büyük firmalar değil, orta ölçekli işletmeler de doğru stratejilerle dünyaya açılabiliyor. Gençlerimiz bu konuda cesur olmalı, korkmadan adım atmalı" dedi.

İhracatın incelikleri

Etkinliğin sonunda genç üyelerin sorularını da yanıtlayan Yusuf Akgül, kendi iş hayatındaki deneyimlerinden örnekler vererek, başarılı ihracatın temelinde sürekli öğrenme, araştırma ve yenilikleri takip etme kültürünün yattığını söyledi. Genç MÜSİAD üyeleri, Akgül'ün paylaştığı tecrübeleri ilgiyle dinleyerek, ihracatın inceliklerine dair değerli bilgiler edindiler. Program, gençlerin merak ettikleri konulara dair yönelttikleri sorularla interaktif bir şekilde devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Cole Palmer'den Chelsea'yi yıkan haber

Yıldızı futbolcudan çok kötü haber
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.