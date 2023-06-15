Yurtiçi Kargo, Türkiye'nin en itibarlı kargo markası seçildi

Yurtiçi Kargo, İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi ve B2B Exellence Awards araştırmalarında birinci olarak Türkiye'nin en itibarlı kargo markası ödülünü aldı. Genel Müdür Fatih Önyol, müşteri memnuniyetini artırmak için otomasyon projelerine ve yenilikçi teknolojilere yatırım yaptıklarını belirtti.

Yurtiçi Kargo, "B2B Exellence Awards" ile İtibar Akademisinin gerçekleştirdiği "Türkiye İtibar Endeksi" araştırmalarında birinci olarak, her iki organizasyondan da Türkiye'nin en itibarlı kargo markası ödülünü aldı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Beykoz Üniversitesi ve İtibar Akademisi tarafından düzenlenen ve 15 bin kişinin oylarıyla sonuçların belirlendiği Türkiye İtibar Endeksi araştırmasına göre Yurtiçi Kargo dördüncü kez Türkiye'nin en itibarlı kargo markası seçildi.

Yine aynı alanda birincilerin belirlendiği B2B Exellence Awards araştırmasında da kargo hizmeti alan şirketlere en itibarlı iş ortağını seçmesi istendi. Bu bakış açısıyla gerçekleştirilen araştırmada da yine birinci Yurtiçi Kargo oldu.

"Hayata geçirdiğimiz projelerin bizi doğru hedefe götürdüğünü görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, kazandıkları çifte itibar ödülünden dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için hayata geçirdiğimiz yatırımların karşılığını alabilmek bizi mutlu ediyor. Hayata geçirdiğimiz projelerin bizi doğru hedefe götürdüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakış açılarını her zaman müşterilerinin konforunu artırmaya odakladıklarını aktaran Önyol, şunları kaydetti:

"Hangi uygulama ile müşterilerimiz daha sorunsuz bir deneyim yaşar? Müşterilerimiz kargosunu en hızlı ve sorunsuz nasıl teslim alır? Kullanıcılar en sorunsuz ve hızlı şekilde nasıl kargo gönderebilir? Sürekli bu sorulara alternatif yanıtlar arıyor ve projeler üretiyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz ve müşterilerimiz tarafından çok beğenilen ve kullanılan Kontrol Sende uygulaması bunun bir örneğidir. Kontrol Sende uygulaması sayesinde e-ticaret kargosu olan bir alıcı, kuryemizi uzaktan takip edebiliyor ve yönlendirebiliyor. İsterse kargosunu farklı bir adrese yönlendirebilir, farklı bir gün gelmemizi talep edebilir ya da kargo adresine hiç gelmeden dahi iade sürecini başlatabilir."

"Bu yıl özellikle otomasyon projelerine ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyoruz"

Önyol, Yurtiçi Kargo'da eğitimin her şeyden önce geldiğine vurgu yaparak, markanın yıllar önce Türkiye'nin ilk dijital akademilerinden birini açtığını ve ülkenin dört bir yanında aynı standartlarda eğitim hizmetleri verme kabiliyetine erişmiş bir şirket olduğunu anlattı.

Sadece müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi amacıyla 2022'de personele 7 bin 766 saat eğitim verdiklerini ifade eden Önyol, şu değerlendirmede bulundu:

"2023'te de bu eğitimleri artırarak devam ettiriyoruz. Bu rakamların içerisinde operasyonel, uzmanlık, iş güvenliği eğitimleri bulunmuyor. Sadece memnuniyete yönelik verdiğimiz eğitim toplam 7 bin 766 saat. Bu hassasiyet sayesinde tüm açık kaynak şikayet veritabanlarına göre de Yurtiçi Kargo, sektörün en az şikayet alan ve müşteri memnuniyeti en yüksek kargo firmasıdır. Bu yıl özellikle otomasyon projelerine ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyoruz. Türkiye'nin ilk drone ile kıtalar arası kargo teslimatını geçen ay gerçekleştirdik ve görüntüleri kamuoyu ile paylaştık. İnsansız hava araçları konusunda AR-GE çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kargo taşıma kabiliyetine sahip insansız kara aracı üzerine de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yakında bu alanda da ciddi yol almış olacağız ve bu teknolojiyi de müşterilerimizin hizmetine sunacağız."