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Yurtiçi Kargo kolay iade dönemini başlattı

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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Yurtiçi Kargo kolay iade dönemini başlattı

Yurtiçi Kargo, daha önce kargo dolapları ile başlattığı e-ticarette iade dönemini daha geniş bir alana yaymak için yeni projeler geliştiriyor.

Yurtiçi Kargo, daha önce kargo dolapları ile başlattığı e-ticarette iade dönemini daha geniş bir alana yaymak için yeni projeler geliştiriyor. E-ticaret müşterilerine iade işlemlerini şubeye gelmeden gerçekleştirebilme imkanı sunan şirket, bu yöndeki çalışmalarını bir adım daha ileriye taşıdığını duyurdu. 

Yurtiçi Kargo, müşterilerine daha konforlu bir kargo deneyimi yaşatmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. E-ticaret müşterileri bundan böyle iadelerini kendilerine en yakın Teslim Noktası esnafından gerçekleştirebilecek. 

"KOLAY İADE" UYGULAMASI BAŞLADI 

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "E-ticaret alışverişi yapan Yurtiçi Kargo müşterileri, gönderilerini şubeye gitmeye gerek kalmadan kendilerine en yakın Teslim Noktası biriminden gönül rahatlığıyla teslim alabiliyorlar. Yurtiçi Kargo bu süreci, e-ticaret siparişlerinin iadeleri için de uygulamaya aldı ve "Kolay İade" dönemini başlattı. Yani bundan böyle e-ticaret üzerinden aldığı üründen memnun kalmayan bir müşteri, evinin en yakınındaki Teslim Noktası'na iade işlemini kolayca gerçekleştirebilecek" denildi. 

TESLİM NOKTASI SAYISI 2 BİNİ GEÇTİ 

Şirketin Nisan 2022 itibariyle Türkiye genelindeki Teslim Noktası sayısı 2120'ye ulaştı. Bu sistemle hem müşteriler kargolarını daha kolay teslim alabiliyor hem de teslimat yapan esnaflar gelir elde ediyor. 


Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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