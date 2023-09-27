Yurtiçi Kargo, Ankara ve Eskişehir'de Otomasyonlu Aktarma Merkezi İnşaatına Başladı

Yurtiçi Kargo, Türkiye genelindeki aktarma merkezi yatırımlarına devam ederek Ankara ve Eskişehir'de otomasyonlu aktarma merkezi inşaatına başladı. Bu yatırımlarla kargo işlemleri daha hızlı ve verimli hale getirilecek.

Yurtiçi Kargo, Ankara ve Eskişehir'de iki büyük otomasyonlu aktarma merkezinin inşaatına başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 33 aktarma merkezi ve 1.200'den fazla birimi bulunan Yurtiçi Kargo, otomasyonlu robotik aktarma merkezi yatırımlarına devam ediyor.

Gelecek bir yılda operasyonel projelere 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım hedefini açıklayan şirket, Ankara ve Eskişehir'de iki büyük otomasyonlu aktarma merkezinin inşaatına başladı.

Önceki yıl Türkiye'nin en büyük otomasyonlu aktarma merkezini inşa eden Yurtiçi Kargo, aynı projeyi Ankara ve Eskişehir'de hayata geçiriyor. İstanbul Haramidere'de 2 yıl önce inşa edilen otomasyonlu aktarma merkezi saatlik 30 bin kargo işleme kapasitesine sahipken, Ankara ve Eskişehir'de yapılacak otomasyonlu aktarma merkezleri ise toplamda saatlik 40 binden fazla kargo işleyebilecek.

"Sektörün geleceğini şekillendirmedeki kararlılığımızın bir yansıması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, teknoloji kullanımı alanında hayata geçirdikleri bu büyük yatırımların ve inovasyon çalışmalarının kargo sektörünün geleceğini şekillendirmedeki kararlılıklarının bir yansıması olduğunu belirterek, teknolojiyi aktif ve yoğun bir şekilde kullanan, daha hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir kargo işleyişi sunma vizyonlarını ilelebet sürdüreceklerini bildirdi.

Müşterilerine en iyi hizmeti sunma misyonu içinde hareket ettiklerini ve bu bağlamda sektörde büyük yatırımlara imza attıklarını belirten Önyol, "İki yıl önce Türkiye'nin en büyük otomasyonlu aktarma merkezini inşa ettik ve şimdi de Ankara ve Eskişehir'de iki büyük otomasyonlu aktarma merkezi daha inşa etme yolunda ilerliyoruz. Bu yatırımlar, kargo işlemlerini daha hızlı, güvenilir ve verimli hale getirmemize olanak tanıyacak." ifadelerini kullandı.

Önyol, Haramidere Otomasyonlu Aktarma Merkezi'nin iki senedir sorunsuz bir şekilde hizmet vermeye devam ettiğini kaydederek, "Bu komplekste kargolar neredeyse hiçbir insan eli değmeden gideceği adrese göre otomatik olarak hatlarına ayrılıyor ve bir TIR'dan diğerine yükleniyor. İki yılda edindiğimiz tecrübeyle aynı teknolojiyi Ankara ve Eskişehir'e getiriyoruz. Ankara'da inşaatına başladığımız otomasyonlu aktarma merkezinde yaklaşık 30 bin, Eskişehir'de ise yaklaşık 10 bin kargo otomasyon sistemleri aracılığıyla işlenecek." açıklamasında bulundu.

"İnsansız kargo dağıtım araçları çalışmalarımız devam ediyor"

Fatih Önyol, teknolojinin gücünü kullanarak kargo taşımacılığını daha ileri taşıma vizyonlarını sürdürdüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bağlamda bünyemizde yer alan AR-GE departmanımızda dron taşımacılığı ve insansız kargo dağıtım araçları konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Yasal süreçler tamamlandığında drone teslimatlarına başlayabilecek şekilde sistemlerimizi hazırlamış, yatırımlarımızı da yapmış durumdayız. Önümüzdeki bir yıl içinde yalnızca operasyonel projelere 1 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu büyük yatırım planı, altyapımızı daha da güçlendirerek müşterilerimize en üst seviyede hizmet sunmamızı sağlayacak ve mutlu müşterilerimizin sayısını daha da artıracaktır. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla hem müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya, hem de sektörümüzü bir adım daha ileriye götürmeye devam edeceğiz."