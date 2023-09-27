Yurtiçi Kargo, Ankara ve Eskişehir'de Otomasyonlu Aktarma Merkezi İnşaatına Başladı

Türkiye genelinde 33 aktarma merkezi ve bin 200'den birimi bulunan Yurtiçi Kargo, otomasyonlu robotik aktarma merkezi yatırımlarına devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamada Ankara ve Eskişehir'de iki büyük otomasyonlu aktarma merkezinin inşaatına başlandı. Önümüzdeki bir yıllık süreçte operasyonel projelere 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım hedefini açıklayan şirket, inşa edilecek iki otomasyonlu aktarma merkezi ise saatte 40 binden fazla kargo işlemeyi hedefliyor.

Bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlaması planlanan otomasyonlu aktarma merkezleri hakkında açıklama yapan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, "Teknoloji kullanımı alanında hayata geçirdiğimiz bu büyük yatırımlar ve inovasyon çalışmaları, kargo sektörünün geleceğini şekillendirmedeki kararlılığımızın bir yansımasıdır. Teknolojiyi aktif ve yoğun bir şekilde kullanan daha hızlı, daha güvenilir ve daha sürdürülebilir bir kargo işleyişi sunma vizyonumuzu ilelebet sürdüreceğiz" dedi.

HARAMİDERE OTOMASYONLU AKTARMA MERKEZİ SAATTE 30 BİN KARGO İŞLİYOR

Önyol, "Türkiye'nin önde gelen kargo şirketi olarak, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma misyonu içinde hareket ediyoruz ve bu bağlamda sektörümüzde büyük yatırımlara imza atıyoruz. İki yıl önce Türkiye'nin en büyük otomasyonlu aktarma merkezini inşa ettik ve şimdi de Ankara ve Eskişehir'de iki büyük otomasyonlu aktarma merkezi daha inşa etme yolunda ilerliyoruz. 2021 yılında inşa ettiğimiz Haramidere Otomasyonlu Aktarma Merkezimiz saatlik 30 bin gibi büyük bir kargo işleme kapasiteyle iki senedir sorunsuz bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Bu komplekste kargolar neredeyse hiçbir insan eli değmeden gideceği adrese göre otomatik olarak hatlarına ayrılıyor ve bir TIR'dan diğerine yükleniyor. Haramidere Aktarma Merkezi'nin işletimi sırasında geçtiğimiz iki yılda edindiğimiz tecrübe ile şimdi aynı teknolojiyi Ankara ve Eskişehir'e getiriyoruz. Ankara'da inşaatına başladığımız otomasyonlu aktarma merkezinde yaklaşık 30 bin, Eskişehir'de inşa ettiğimiz merkezde ise yaklaşık 10 bin kargo otomasyon sistemleri aracılığı ile işlenecek" diye konuştu.

İNSANSIZ KARGO DAĞITIM ARAÇLARI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Yatırımlar sayesinde müşterilere daha iyi hizmet vereceklerini aktaran Önyol, "Yurtiçi Kargo olarak teknolojinin gücünü kullanarak kargo taşımacılığını daha ileri taşıma vizyonumuzu sürdürüyoruz. Bu bağlamda bünyemizde yer alan Ar-Ge departmanımızda drone taşımacılığı ve insansız kargo dağıtım araçları konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Yasal süreçler tamamlandığında drone teslimatlarına başlayabilecek şekilde sistemlerimizi hazırlamış, yatırımlarımızı da yapmış durumdayız. Önümüzdeki bir yıl içinde yalnızca operasyonel projelere toplamda 1 milyar lira yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu büyük yatırım planı, altyapımızı daha da güçlendirerek müşterilerimize en üst seviyede hizmet sunmamızı sağlayacak ve mutlu müşterilerimizin sayısını daha da artıracaktır" ifadelerini kullandı.