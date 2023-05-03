Yurt İçi Üretici Fiyatları Nisan Ayında Yüzde 0,81 Arttı

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,81 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 105,50 artış gösterdi. İmalat endeksi yıllık yüzde 48,24 artarken, aylık fiyat artışında elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 16,98 ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları nisan ayında yüzde 0,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 105,50 artış gösterdi.

TÜİK, 2023 nisan ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıkladı. Buna göre, Yİ-ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 105,50 arttı.

İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 48,24 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 63,87, imalatta yüzde 48,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,27 ve su temininde yüzde 72,84 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 41,11, dayanıklı tüketim malında yüzde 50,57, dayanıksız tüketim malında yüzde 72,13, enerjide yüzde 49,93 ve sermaye malında yüzde 51,46 artış oldu.