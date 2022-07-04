Tüik: Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 138,31 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,77, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 138,31 arttı.

TÜİK, haziran ayına ilişkin Yİ-ÜFE rakamlarını bugün yayınladı. Buna göre; Yİ-ÜFE, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,77, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 61,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,31 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 88,77 artış gösterdi.

İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 6,33 ARTTI

TÜİK verilerine göre; sanayinin 4 sektörünün aylık fiyat değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 6,97, imalatta yüzde 6,33, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,53 ve su temininde yüzde 6,94 oranında artış yönünde oldu.

Aylık fiyat artışı, ara malında yüzde 6,07, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,00, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,05, enerjide yüzde 12,02 ve sermaye malında yüzde 6,27 olarak gerçekleşti.

AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE HAM PETROL VE DOĞAL GAZ, FİYATI EN ÇOK ARTANLAR OLDU

Aylık azalış gösteren tek alt sektör, yüzde 0,82 ile tütün ürünleri oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 24,94, ham petrol ve doğal gaz yüzde 11,29, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 9,82 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ YÜZDE 317,87 İLE ENERJİDE OLDU

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 142,68, imalatta yüzde 120,47, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 369,20 ve su temininde yüzde 81,47 oranında artış yönünde oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara malında yüzde 126,06, dayanıklı tüketim malında yüzde 85,98, dayanıksız tüketim malında yüzde 111,81, enerjide yüzde 317,87 ve sermaye malında yüzde 85,65 oranında artış olarak gerçekleşti.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 369,20, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 297,28, ham petrol ve doğal gaz yüzde 264,60 ile endekslerin yıllık en fazla artış yaşanan alt sektörleri oldu.

ANKA / Ekonomi