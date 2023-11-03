Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Ekimde Arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekimde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 69,21, imalatta yüzde 53,74, su temininde yüzde 72,72 artış gösterirken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 40,19 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,94, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 38,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 yükseldi.

Sanayinin dört ana sektörünün ekimde yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 69,21, imalatta yüzde 53,74, su temininde yüzde 72,72 artış yönünde olurken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 40,19 azalış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,36, imalatta yüzde 2,32, su temininde yüzde 5,46, artış meydana gelirken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,38 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 45,58, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,37, dayanıksız tüketim malında yüzde 67,47, sermaye malında yüzde 65,19 artış oldu, enerjide yüzde 12,91 azalış hesaplandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 2,22, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,93, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,99, sermaye malında yüzde 2,70 artış görülürken, enerjide yüzde 2,86 azalış gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 4 alt sektör daha düşük, 25 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık bazda azalış gösteren tek alt sektör yüzde 40,19 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 94,85, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 92,48, içecekler yüzde 74,8 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 13 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık bazda en yüksek azalış yüzde 14,1 ile tütün ürünleri, yüzde 4,38 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 3,2 ile kok ve rafine petrol ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 6,48, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 5,89, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 5,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.