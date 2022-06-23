Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

AA - Murat Aslan - Ekonomi
 - Güncelleme:
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 192,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 192,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Haziran haftasında net 192,8 milyon dolarlık hisse senedi, 144,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Haziran itibarıyla 15 milyar 758 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Haziran'da 15 milyar 210,1 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 495,2 milyon dolardan 1 milyar 440,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 114,9 milyon dolardan 110,8 milyon dolara geriledi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title