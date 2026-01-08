Haberler

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi alımları 102,3 milyon dolar, DİBS alımları ise 288,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yatırımcıların hisse senedi stoku 33 milyar 911,6 milyon dolara yükseldi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 102,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 288,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ocak haftasında 102,3 milyon dolarlık hisse senedi, 288,5 milyon dolarlık DİBS ve 3,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 26 Aralık haftasında 33 milyar 617,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 2 Ocak haftasında 33 milyar 911,6 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 925,5 milyon dolardan 18 milyar 405,4 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 630,9 milyon dolar oldu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
