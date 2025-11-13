Haberler

Yurt Dışında Yerleşik Kişiler Hisse Senedi Alımlarını Artırdı

Güncelleme:
Yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Kasım haftasında 35,7 milyon dolarlık hisse senedi alarak toplam hisse senedi stoklarını 32 milyar 363,9 milyon dolara çıkardı. Aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımları da arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Kasım haftasında net 35,7 milyon dolarlık hisse senedi, 311,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 5,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 31 Ekim haftasında 32 milyar 282,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 7 Kasım haftasında 32 milyar 363,9 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 570,2 milyon dolardan 15 milyar 852,2 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları 524 milyon dolardan 516,2 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
