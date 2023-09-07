Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi alımında bulundu

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 253,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satışı gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 253,9 milyon dolarlık hisse aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Eylül haftasında net 253,9 milyon dolarlık hisse senedi, 375 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satın alırken 7,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Eylül itibarıyla olan hisse senedi stoku 31 milyar 841,4 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 174,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 54.4 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL