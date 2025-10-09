Haberler

Yurt Dışında Yerleşik Kişiler Haftalık 84,1 Milyon Dolar Hisse Senedi Sattı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler 3 Ekim haftasında toplam 84,1 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Ayrıca, Devlet İç Borçlanma Senedi ve Genel Yönetim Dışındaki Sektör varlıklarında da önemli azalmalar gözlemlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Ekim haftasında net 84,1 milyon dolarlık hisse senedi, 12,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı ve 358,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 26 Eylül haftasında 33 milyar 823 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Ekim haftasında 33 milyar 259,2 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 661,8 milyon dolardan 15 milyar 392,1 milyon dolara ve ÖST stokları 696,9 milyon dolardan 682,5 milyon dolara indi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
