Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Güncelleme:
Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Aralık haftasında toplam 154,3 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 23,7 milyon dolarlık devlete ait iç borçlanma senedini sattı. Yatırımcıların hisse senedi stoku 31,9 milyar dolara yükseldi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 154,3 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 23,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Aralık haftasında 154,3 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 23,7 milyon dolarlık DİBS sattı.

Yurt dışındaki yerleşik kişiler 108,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Kasım haftasında 31 milyar 471,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Aralık haftasında 31 milyar 964,8 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 227,9 milyon dolardan, 17 milyar 480 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 654,3 milyon dolar oldu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
