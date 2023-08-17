Yurt dışında yerleşik kişiler 101 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ağustos haftasında 101 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Aynı dönemde 8,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 101 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ağustos haftasında net 101 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 8,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Ağustos itibarıyla 28 milyar 747,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Ağustos'ta 30 milyar 68,2 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 875 milyon dolardan 878,3 milyon dolara, ŞBS stokları da 58,4 milyon dolardan 59,7 milyon dolara yükseldi.