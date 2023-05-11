Yurt dışında yaşayanların yüzde 70'i hayatlarından memnun

Expat Insider 2022 raporu, yurt dışında yaşayanların yüzde 70'inin hayatlarından memnun olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, yurt dışında çalışanların neredeyse yarısı taşındıkları ülkedeki refah seviyelerinden memnun. Finladiya, Estonya ve Danimarka gibi ülkelerin startup vizesi seçenekleriyle ülkelerindeki teknoloji yatırımcılarını artırmak ve girişim ekosistemlerini geliştirmek için kolaylıklar sunduğu belirtildi.

Yurt dışında yaşayan ve çalışan 12 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarının yayınlandığı Expat Insider 2022 raporu, yurt dışında yaşayan 10 kişiden 7'sinin hayatından memnun olduğunu ortaya koydu.

İş dünyasında yaşanan hızlı dijitalleşme, ofis işlerinin pek çoğunun internet üzerinden yürütülebilir hale gelmesi, dijital göçebelik ve freelance (serbest) çalışma gibi kavramların yaygınlaşması, yaşamak ve çalışmak için yurt dışına taşınmayı popüler trendlerden birine dönüştürdü. Çoğu zaman daha iyi yaşam standartları ve daha yüksek refah için yurt dışına taşınan kişilerin genel anlamda bu kararlarından memnun olduğu da araştırma sonuçlarıyla kanıtlandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan hangivize.com Kurucusu Erdal Gökhan Güneş, "Küresel araştırmanın sonuçları, yurt dışında yaşayan ve çalışanların yüzde 62'sinin iş-yaşam dengesinden memnun olduğunu gösteriyor. Farklı ülkelerin nitelikli işgücünü çekmek için geliştirdiği politikalar da yurt dışına taşınma trendini destekliyor" dedi.

5 KİŞİDEN DÖRDÜ REFAH SEVİYESİNDEN MEMNUN

Söz konusu raporda, yurt dışında çalışanların neredeyse yarısının (yüzde 45) taşındıkları ülkedeki refah seviyelerinden memnun olduğu, yüzde 64'ünün ise iş değiştirdikleri için mutlu oldukları görüldü. Her ülkenin yüksek enflasyon gerçeğiyle yüzleştiğini kaydeden Erdal Gökhan Güneş, "Buna rağmen Türkiye'deki enflasyon rakamları ve kur farkları herhangi bir Avrupa ülkesinde çalışmayı ve yaşamayı daha cazip hale getiriyor. Araştırma sonuçları da yurt dışında çalışanların 'Top 10' listesinde 7 Avrupa ülkesinin olduğunu gösteriyor. Gençlik araştırmaları, gençlerdeki memnuniyet oranının 5 yıldır düşme eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Hal böyle olunca, süreçlerin de kolaylaşmasıyla yurt dışına taşınma talepleri artıyor. Herkes doğru danışmanlık hizmetini alarak girişimci vizeleri, dijital göçebe (nomad) vizeleri, yatırımcı vizeleri, pasif gelir vizeleri gibi seçeneklerle dilediği ülkeye kısa sürede yerleşebiliyor" diye konuştu.

FİNLANDİYA, ESTONYA VE DANİMARKA ÖNE ÇIKIYOR

Son dönemde yürürlüğe giren ve girişimcilerin aldıkları yatırımlardan yüzde 10 ek vergi alınmasını öngören 7740 sayılı kanunun startup kurucularından gelen talepleri artırdığını kaydeden Güneş, " Estonya, Finlandiya ve Danimarka gibi ülkeler, startup vizesi seçenekleriyle ülkelerindeki teknoloji yatırımcılarını artırmak ve girişim ekosistemlerini geliştirmek için kolaylıklar sunuyor. hangivize.com olarak girişimcilerden en çok bu ülkeler için talep alıyoruz. Estonya'da şirket kurmak, Finlandiya veya Danimarka startup vizesine başvurmak için ihtiyaç duyulan vize ve oturum işlemlerini, şirket kuruluşu ve muhasebe çözümlerini hesaplı fiyatlarla ve uzmanlığımızla sunuyoruz" ifadelerini kullandı.