Cumhurbaşkanlığı tarafından, Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yurt dışına çıkış harcı tutarı yeniden belirlendi. Karara göre, yurt dışına çıkış harcı 710 liradan bin liraya çıkarıldı. Karardan sonraki 10 gün boyunca yapılan yurt dışına çıkışlarda ise yeni ücret farkı alınmayacak. - ANKARA