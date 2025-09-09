Haberler

Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar Resmi Gazete'de

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yurt dışına çıkış harcı tutarı yeniden belirlendi. Karara göre, yurt dışına çıkış harcı 710 liradan bin liraya çıkarıldı. Karardan sonraki 10 gün boyunca yapılan yurt dışına çıkışlarda ise yeni ücret farkı alınmayacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur

İşte saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın inkar ettiği Epstein mektubu ortaya çıktı! Kendi eliyle kadın silueti çizmiş

Trump'ın Epstein'a mektubu ortaya çıktı! Çizdiği şey başını yakacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.