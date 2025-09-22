Haberler

Yurt Dışı Üretici Fiyatları Ağustos'ta Yıllık %28,01 Arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyatları Ağustos'ta Yıllık %28,01 Arttı
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, yurt dışı üretici fiyatları Ağustos 2025'te yıllık bazda %28,01 artış gösterdi. İmalat sektöründeki artış %28,03 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyatlarının ağustos ayında yıllık yüzde 28,01, aylık 1,32 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, yurt dışı üretici fiyatları, 2025 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,32, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,47 arttı.

İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 28,03 ARTIŞ

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,06 artış, imalatta yüzde 28,03 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara mallarında yüzde 24,62 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,41 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 32,80 artış, enerjide yüzde 13,73 artış, sermaye mallarında yüzde 30,20 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,44 artış, imalatta yüzde 1,34 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara mallarında yüzde 1,15 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,23 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,24 artış, enerjide yüzde 1,23 azalış, sermaye mallarında yüzde 1,05 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
