Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 59,24 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Ağustos ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 48,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,24 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,86 artış gösterdi. İmalat sektöründe ise yıllık artış yüzde 59,33 olarak gerçekleşti.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 59,24, aylık yüzde 1,95 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni paylaştı. Buna göre, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 48,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,24 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,86 arttı.

İmalat yıllık yüzde 59,33 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,28, imalatta yüzde 59,33 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 50,89, dayanıklı tüketim malında yüzde 65,91, dayanıksız tüketim malında yüzde 60,55, enerjide yüzde 44,19, sermaye malında yüzde 69,54 artış olarak gerçekleşti.

İmalat aylık yüzde 1,94 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,17, imalatta yüzde 1,94 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,81, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,84, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,87, enerjide yüzde 7,93, sermaye malında yüzde 1,92 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden basım ve kayıt hizmetleri yüzde 40,01, ana metaller yüzde 41,45, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 44,19 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 82,84, makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 79,98, tütün ürünleri yüzde 75,89 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden basım ve kayıt hizmetleri yüzde 6,54, tütün ürünleri yüzde 4,11, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 0,94 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,93, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,99, mobilya yüzde 3,61 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - ERZİNCAN