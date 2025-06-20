Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yılda Yüzde 25,34 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. YD-ÜFE, bir önceki yıla göre yüzde 25,34 artarken, aylık artış ise yüzde 2,40 olarak kaydedildi. İmalat ürünlerinde de benzer bir artış gözlemlendi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 25,34 arttı, aylık yüzde 2,40 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,40 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,34 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,15 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 25,40 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 22,08 artış, imalatta yüzde 25,40 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 22,07 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,80 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 28,39 artış, enerjide yüzde 0,40 artış, sermaye mallarında yüzde 30,73 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,36 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,66 artış, imalatta yüzde 2,36 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,71 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,98 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,87 artış, enerjide yüzde 3,53 artış, sermaye mallarında yüzde 2,83 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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