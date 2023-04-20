Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 1,65 arttı

YURT Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mart ayında aylık yüzde 1,65, yıllık yüzde 40,35, arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,65, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,35 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 79,20 arttı. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,63, imalatta yüzde 40,48 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 39,26, dayanıklı tüketim malında yüzde 42,80, dayanıksız tüketim malında yüzde 39,44, enerjide yüzde 23,04, sermaye malında yüzde 44,24 artış olarak gerçekleşti.

Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 0,10 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler oldu. Buna karşılık içecekler yüzde 6,62, diğer mamul eşyalar yüzde 4,08, ana metaller yüzde 3,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.