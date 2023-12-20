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Yurt Dışı Üretici Enflasyonu Kasımda Yüzde 59,15 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 Kasım ayında yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 54,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 50,10 artış gösterdi. İmalat sektöründe ise yıllık artış yüzde 59,14 olarak gerçekleşti.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 59,15, aylık yüzde 3,51 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 54,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 50,10 artış gerçekleşti.

İmalat yıllık yüzde 59,14 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 59,51, imalatta yüzde 59,14 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 51,39, dayanıklı tüketim malında yüzde 63,86, dayanıksız tüketim malında yüzde 64,38, enerjide yüzde 55,05, sermaye malında yüzde 66,60 artış olarak gerçekleşti.

İmalat aylık yüzde 3,50 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,29, imalatta yüzde 3,50 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3,37 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,43 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 4,35 artış, enerjide yüzde 1,39 azalış, sermaye malında yüzde 4,16 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 42,72, ana metaller yüzde 44,07, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 44,24 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 92,02, makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 71,59, içecekler yüzde 70,74 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 1,39 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık içecekler yüzde 6,98, metal cevherleri yüzde 5,49, elektrikli teçhizat yüzde 4,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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