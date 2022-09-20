Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Bir Yılda Yüzde 118,94 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; yurt dışı üretici fiyatları, ağustosta aylık yüzde 2,64, yıllık yüzde 118,94 arttı.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni (YD-ÜFE) bugün açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE'de, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 118,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88,82 artış oldu.

AYLIK FİYAT ARTIŞI EN ÇOK MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI ÜRÜNLERİNDE

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 8,36, metal cevherleri yüzde 2,34, tütün ürünleri yüzde 0,84 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 5,84, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 5,61, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 5,11 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

İMALAT SEKTÖRÜNDE FİYATLAR AYLIK YÜZDE 2,65 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,16, imalatta yüzde 2,65 oranında artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,68 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,11 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,04 artış, enerjide yüzde 8,36 azalış, sermaye malında yüzde 3,66 artış yönünde oldu.

YILLIK FİYATLAR EN FAZLA KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE ARTTI

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 79,89, tütün ürünleri yüzde 81,19, metal cevherleri yüzde 97,85 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 244,92, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 144,34, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 140,32 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

İMALAT SEKTÖRÜNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 118,98

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 116,48, imalatta yüzde 118,98 oranında artış yönünde gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarından ara malında yüzde 130,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 102,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 104,51, enerjide yüzde 244,92, sermaye malında yüzde 107,74 artış oldu.