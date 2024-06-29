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Yüreğir Ziraat Odası, çiftçilere gezici araç muayene istasyonu hizmeti sunuyor

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Yüreğir Ziraat Odası, çiftçilerin traktörlerinin periyodik muayenelerini şehir merkezine gitmeden yapabilmeleri için gezici araç muayene istasyonu hizmeti sunuyor. Bu hizmetle çiftçiler zaman ve maliyet tasarrufu yapabiliyor.

Yüreğir Ziraat Odası, kırsal bölgelerde yaşayan çiftçilerin muayene hizmetlerinden kolayca yararlanabilmesi Gezici Araç Muayene İstasyonu'nu Çotlu Mahallesinde çiftçilerle buluşturdu.

Yüreğir Ziraat Odası, çiftçilerin traktörlerinin periyodik muayenelerini şehir merkezine gitmeden yapabilmeleri için sağladığı desteklerle büyük bir kolaylık sunmaya devam ediyor. Gezici Araç Muayene İstasyonu, çiftçilerin traktörlerini periyodik muayenelerini daha erişilebilir ve kolay hale getirmek amacıyla, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çiftçilerin şehir merkezine gitmek zorunda kalmadan muayene hizmetlerinden yararlanabilmesi için bu yıl Çotlu Mahallesinde hizmet verdi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Göreve geldiğimiz 2015 yılında çiftçi ve muhtarlardan gelen talep üzerine başlattığımız ve sürekli hale getirdiğimiz bu hizmet, çiftçilerin zaman ve maliyet tasarrufu yapmalarını sağlıyor. Şehir merkezine gitmek zorunda kalmadan, muayene işlemlerini gerçekleştiren çiftçiler, bu uygulamadan oldukça memnun." dedi.

Doğan, özellikle tarım sezonunda zamanın çok değerli olduğu düşünüldüğünde, bu hizmetin büyük bir avantaj sunduğunu belirterek, "Birden fazla traktöre sahip çiftçilerin, yoğun zirai faaliyetleri dolayısıyla araç muayene işlemlerine zaman ayırmaya fırsat bulamayabiliyor. Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını ön planda tutarak, onların hayatını kolaylaştırmak için çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Gezici Araç Muayene İstasyonu, çiftçilerimizin işlerini aksatmadan ve zaman kaybetmeden traktör muayenelerini yapmalarına imkan tanıyor. Bu hizmetle çiftçilerimizin yanındayız ve onların işlerini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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