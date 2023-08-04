Yüreğir Ziraat Odası Başkanı: Limonda hasat başlamadan kaçak kesim ve ihraç başladı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Şuanda bir limondaki su, çay bardağını dahi doldurmaz"

- Limonda hasat başlamadan kaçak kesim ve ihraç başladı

Piyasalardaki ham limonlara dikkat

ADANA Adana'da bazı narenciye alım satımı yapan ara tüccarlar, hasat olgunluğuna erişmeden 'Mayer' cinsi limonun hasadına ve Irak'a ihracatına başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, "Ham limonların piyasaya sürülmesi çok yanlış. Denetimlerin yapılması lazım" dedi.

Türkiye'nin narenciye üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştiren Adana'da yaklaşık 150 bin dekar alanda üretimi yapılan 'Mayer' cinsi limonun hasadına 2 hafta sonra başlanacak. Bu sene verim ve rekoltesiyle yüzleri güldürecek limondan yaklaşık 520 bin ton ürün bekleniyor. Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından daha hasat ve ihraç izni verilmeyen 'Mayer' cinsi limon için bazı narenciye alım satımı yapan ara tüccarlar ürünleri toplatmaya başladı. İlk ürünler ise yurt içinde birçok hal ve semt pazarıyla, Irak'a gönderildiği öğrenildi.

"Olgun olmayan limondan su çıkmaz"

Hasat olgunluğuna erişmeden toplanan ürünler için Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Doğan, "Limon daha hasat edilecek olgunluğa erişmedi. İçlerinde daha su dahi fazla yok. Ancak bazı çiftçi ve tüccarlar bu ürünü hasat edip piyasaya sürüyor. Sonrada vatandaşlar bunu 'Adana Limonu' diyerek satın alıyor ve evlerine gittiğinde limonda su olmadığını görüyor. Bir daha da bizim ürünlerimizi satın almıyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım" dedi.

Tescilli Adana Karpuzu'nda oluşturulan ham karpuz timleri gibi limon içinde tim oluşturulması gerektiğini söyleyen Doğan, "Limonun kesim ve ihraç izni Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından belirleniyor. Ancak komisyon bu sene daha öyle bir izin vermedi. Ham limonların piyasaya sürülmesi çok yanlış. Şuanda limondaki su 1 çay bardağını dahi doldurmaz. Denetimlerin yapılması lazım" ifadelerini kullandı.