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Yunusemre'de yol çalışması sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Yunusemre'de yol çalışması sürüyor

Yunusemre Belediyesi, ilçede kilitli parke taşı döşeme, kaldırım ve yol düzenleme çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi, ilçede kilitli parke taşı döşeme, kaldırım ve yol düzenleme çalışması yapıyor.

İlçede ihtiyaç duyulan sokaklarda kilit parke döşeme çalışması gerçekleştiren Yunusemre Belediyesi, gece gündüz demeden kaldırım ve yol düzenlemesi yapıyor. Yol çalışmalarının belirli bir program dahilinde devam ettiğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesi olarak ekiplerimiz hiç durmadan çalışıyor. İlçemizde kilitli parke taşı döşeme, kaldırım ve yol çalışmaları sürüyor. Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra bozulan yollar ve kaldırımlarımızı da düzenliyoruz. İhtiyaç duyulan mahallelerde çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi. - MANİSA

Yunusemre'de yol çalışması sürüyor

Yunusemre'de yol çalışması sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yunusemre Belediyesi, Ekonomi, Haberler

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