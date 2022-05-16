Yunusemre Belediyesi ova yollarını düzenliyor - Haberler

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Yunusemre Belediyesi ova yollarını düzenliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Yunusemre Belediyesi ova yollarını düzenliyor

Yunusemre Belediyesi, Yağcılar Mahallesinde bulunan arazi yollarında 7 kilometre boyunca malzeme serimi yaptı.

Yunusemre Belediyesi, Yağcılar Mahallesinde bulunan arazi yollarında 7 kilometre boyunca malzeme serimi yaptı.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yağcılar Mahallesinde üreticilerin tarla ve bağlarına rahat ulaşabilmesi için ova yollarında 7 bin metre uzunluğunda düzenleme ve malzeme serimi çalışması gerçekleştiriyor. Üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşmalarını sağlayan belediye ekipleri, belirli bir program çerçevesinde bozulan ova yollarında düzenleme çalışmalarını sürdürecek. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kırsal kalkınma hamlelerimiz ile bugüne kadar üreten Yunusemre için önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Üreticimize binlerce fidan desteği verirken, çiftçimizin fiziki imkanlarının artırılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kırsal destekleme projelerimizin yanı sıra üreticilerimizin tarla ve ova yollarına rahatça ulaşabilmesi için her yıl ova yollarını düzenliyoruz. Ekiplerimiz Yağcılar Mahallesinde bulunan ova yollarımızda yaklaşık 7 kilometrelik düzenleme ve malzeme serim gerçekleştirdi. Üreticimiz için çalışmaya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fen İşleri Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi, Ekonomi, Haberler

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