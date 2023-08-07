Yunnan Eyaleti Tarım Ürünleri İhracatında Çin'in Batı Bölgesinde Birinci Sırada

Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletindeki tarım ürünlerinin ihracat değeri, bu yılın ilk yarısında 6,8 milyar yuanı aşarak Çin'in batı bölgesinde birinci sıraya yerleşti. Taze kesme çiçek ve kahve çekirdeklerinin ihracat değeri ülke çapında zirveyi paylaşırken, meyve ihracatı üçüncü, sebze ihracatı ise dördüncü sırada yer aldı. ASEAN ülkeleri, bu ürünlerin en çok ihracat yapıldığı ülkeler oldu.

KUNMİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki tarım ürünlerinin ihracat değeri bu yılın ilk yarısında 6,8 milyar yuanı (yaklaşık 953 milyon ABD doları) aşarak Çin'in batı bölgesinde ilk sıraya yerleşti.

Kunming Gümrüğü'nün verilerine göre söz konusu dönemde taze kesme çiçek ve kahve çekirdeklerinin ihracat değeri ülke çapında zirveyi paylaştı. Gümrük yetkililerine göre Yunnan'dan yapılan meyve ihracatının değeri ülkede üçüncü, sebze ihracatının değeri ise dördüncü sırada yer aldı. Bu ürünlerin ihracatının yapıldığı ülkeler ise ağırlıklı olarak ASEAN ülkeleri oldu.

Yunnan eyaleti bu yılın ilk çeyreğinde genel ihracat gümrükleme süresi bakımından ülke çapında birinci sırada yer aldı.

Gümrük yetkililerine göre, ihracat verimliliğini artırmak amacıyla tarım ürünleri için yeşil geçitler kurmak ve işletmelere profesyonel rehberlik sağlamak gibi daha fazla önlem araştırılacak.¦