Yunanistan, Ukrayna'dan güvenli tahıl ihracatı için çözüm arıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Ukrayna'dan güvenli tahıl ihracatı için çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Yerapetritis, tahılın Yunanistan'ın kuzeyi ve özellikle Dedeağaç Limanı üzerinden taşınabileceğini savundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Ukrayna'dan güvenli tahıl ihracatı için çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Yerapetritis, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün düzenlenen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

Yerapetritis, toplantıda yaptığı konuşmada, Ukrayna'dan güvenli tahıl ihracatı için çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Yunanistan'ın bu konuya ilişkin çözüm bulunmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade eden Yerapetritis, tahılın Yunanistan'ın kuzeyi ve özellikle Dedeağaç Limanı üzerinden taşınabileceğini savundu.