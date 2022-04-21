Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin gümrüksüz akaryakıt miktarı azami 350 litre olacak - Haberler

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Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin gümrüksüz akaryakıt miktarı azami 350 litre olacak

AA - Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
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Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin gümrüksüz akaryakıt miktarı azami 350 litre olacak

Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarının azami 350 litre olması kararlaştırıldı.

Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarının azami 350 litre olması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Karar ile Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri sırasında standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlamaya mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşılık vermek amaçlandı.

Yunanistan plakalı ticari taşıtlara getirilen akaryakıt sınırlamasına ilişkin esaslar belirlenen Karara göre, standart depo muafiyetine ilişkin yakıt miktarı, Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için, azami 350 litre olarak uygulanacak.

Öte yandan, Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtların Standart Depolarında İthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar yürürlükten kaldırıldı.

Karar hükümleri, Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi

cumhurbaşkanı, Yunanistan, Akaryakıt, Gazete, Ekonomi, Haberler

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