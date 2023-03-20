Yunanistan'daki yiyecek içecek fuarında Türkiye, milli katılımla temsil edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen "FOOD EXPO 2023" yiyecek ve içecek endüstrisi fuarında Türkiye'yi 13 firma, milli katılımla temsil etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen "FOOD EXPO 2023" yiyecek ve içecek endüstrisi fuarında Türkiye'yi 13 firma, milli katılımla temsil etti.

Güneydoğu Avrupa'nın en büyük yiyecek ve içecek fuarı olarak bilinen "FOOD EXPO 2023", Atina'daki Metropolitan Expo Center'da Türk firmalarını ağırladı.

Fuara kuru yemiş, bakliyat, şekerleme, çikolata, gıda işleme kimyasalları ve ekipmanları sektörlerinden 13 Türk firması, Ticaret Bakanlığının desteğiyle milli katılım sağladı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in de ziyaret ettiği fuarda Türk firmaları, Türkiye'nin sektörde katettiği yol, coğrafi ve kültürel yakınlık, avantajlı lojistik maliyetleri, Avrupa Birliği (AB) standartlarında ve müşteriye özel üretim imkanları gibi sahip oldukları avantajları dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle paylaştı.