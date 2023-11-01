Yunanistan'da Zeytin Hırsızlığı Artıyor

Yunanistan'da zeytin ve zeytinyağı üretiminde yaşanan düşüş nedeniyle fiyatlar artarken, hırsızlar da zeytinliklere saldırıyor. Hırsızlar, gece yarısı zeytinleri çalmak için özel düzenekler kuruyor.

Yunanistan'da üretiminde bu yıl yüzde 40'a yakın düşüş beklenen zeytin ve zeytinyağının fiyatında artış yaşanırken, bu ürünler hırsızların da yeni hedefleri arasına girdi.

Yunan basınında çıkan haberlerde, hırsızların durumu abartarak zeytinliklere girip, ağaçlardaki zeytinleri gece yarısı toplayarak çalma girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Haberde, Eğriboz'daki bir zeytinliğe giren hırsızların ağaçların altına özel örtü serdiği ve topladıkları zeytinleri çalmak için de basit bir taşıma düzeneği kurduğu ifade edildi.

Bölge sakinlerinden birinin haber vermesi üzerine Anthidonas Belediye Başkan Yardımcısı Kostas Karvunis'in gece yarısı olay yerine gidip çektiği video sosyal medyada paylaşıldı.

Hırsızlık girişimlerinin fark edildiğini anlayan kimliği belirsiz kişiler olay yerinden kaçarken, çalmak üzere topladıkları zeytinler ve arkalarında bıraktıkları malzemeler de videoda yer aldı.

Yunanistan'da bu yıl üretimde kuraklık nedeniyle yaşanan ani düşüşün ardından zeytin ve zeytinyağı büyük değer kazandı.

Halkidiki bölgesinde faaliyet gösteren bir kooperatifin deposundan da 3 Ekim'de 37 ton zeytinyağı çalınmıştı.

Kooperatifin uğradığı zararın 370 bin avronun üzerinde olduğu belirlenmişti.

İtalya ve İspanya'da da üretimde düşüş yaşanması nedeniyle yurt dışından da talebin arttığı zeytinyağının litresi, Yunanistan'daki marketlerde 11-15 avro aralığında satılıyor.