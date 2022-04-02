Yunanistan'da Enflasyon 26 Yılın Zirvesinde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'da Enflasyon 26 Yılın Zirvesinde

Xinhua - Ekonomi
 - Güncelleme:
Yunanistan'da Enflasyon 26 Yılın Zirvesinde

ATİNA, 1 Nisan (Xinhua) — Yunanistan'ın başkenti Atina'da pazardan sebze alan bir adam, 31 Mart 2022. Yunanistan İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son veriler, Yunanistan'ın yıllık enflasyonunun Şubat'ta yüzde 7,2'ye yükselerek son 26 yılın zirvesine çıktığını gösterdi. Yunan Esnaf, Sanatkar ve Tüccarlar Konfederasyonu, vurgunculuğun önüne geçmek için akaryakıt üzerindeki vergilerin hemen indirilmesi ile elektrik ve doğalgazda tavan […]

ATİNA, 1 Nisan (Xinhua) — Yunanistan'ın başkenti Atina'da pazardan sebze alan bir adam, 31 Mart 2022. Yunanistan İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son veriler, Yunanistan'ın yıllık enflasyonunun Şubat'ta yüzde 7,2'ye yükselerek son 26 yılın zirvesine çıktığını gösterdi.

Yunan Esnaf, Sanatkar ve Tüccarlar Konfederasyonu, vurgunculuğun önüne geçmek için akaryakıt üzerindeki vergilerin hemen indirilmesi ile elektrik ve doğalgazda tavan fiyat belirlenmesinin yanı sıra ülkenin ayçiçek yağı ve un gibi gıda ürünü stoklarının yakından takip edilmesi çağrısında bulunuyor. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Xinhua / Ekonomi

Yunanistan, 31 Mart, Yunan, Nisan, , Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title