Yunanistan'da Enflasyon 26 Yılın Zirvesinde

ATİNA, 1 Nisan (Xinhua) — Yunanistan'ın başkenti Atina'da pazardan sebze alan bir adam, 31 Mart 2022. Yunanistan İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son veriler, Yunanistan'ın yıllık enflasyonunun Şubat'ta yüzde 7,2'ye yükselerek son 26 yılın zirvesine çıktığını gösterdi.

Yunan Esnaf, Sanatkar ve Tüccarlar Konfederasyonu, vurgunculuğun önüne geçmek için akaryakıt üzerindeki vergilerin hemen indirilmesi ile elektrik ve doğalgazda tavan fiyat belirlenmesinin yanı sıra ülkenin ayçiçek yağı ve un gibi gıda ürünü stoklarının yakından takip edilmesi çağrısında bulunuyor. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Xinhua / Ekonomi