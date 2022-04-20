Yumurta üreticileri devletten destek bekliyor

BURSA (İHA) - Yumurta tavukçuluğunda son günlerde yem maliyetleri ve diğer masrafların artması ile tavuklar kesime gidiyor. Üreticiler devletten destek bekliyor.

Bursa ve Türkiye genelinde yumurta tavukçuluğu işi yapan üreticiler devlet yetkililerinden destek bekliyor.

Yumurta tavuk üreticisi Halil Yenici, "Biz üretim ile birlikte alım satım işlerini yapıyoruz. Son aylarda yem maliyetleri ve diğer girdi maliyetlerinin artması ile Türkiye genelinde yumurta tavukçuluğundaki üreticiler artık işin içinden çıkamaz hale geldi. Özellikle yem fiyatlarının sürekli artması nedeniyle Bursa bölgesinde Yenişehir, Orhangazi, Nilüfer ve diğer illerde üreticiler zarar ettiği için tavuklarını kestiriyor. İç piyasada kesilen tavuklar nedeniyle yumurta fiyatları artıyor. Bu durum tüketiciye yansıyor. Diğer yanda da civciv yarka üretiminde de büyük düşüş yaşanıyor. Devlet büyüklerimizden yumurta tavukçuluğuna destek olmasını istiyoruz. Bizler şartlar el verdiği süre içinde ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi