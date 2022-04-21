Yumurta ihracatında hedef Uzak Doğu

FATİH, İSTANBUL (AA) - Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinin 2021 yılı yumurta ihracatı sıralamasında birinciliği elde eden Güres Group'un yönetim kurulu üyesi Fatih Güres, Uzak Doğu ülkelerine ihracat yapmak istediklerini bildirdi.

Fatih Güres, yaptığı açıklamada, 2022 yılında hedeflerinin ihracatlarını yüzde 50 artırmak olduğunu belirtti.

Körfez ülkelerinde yumurta ve yumurta ürünleriyle marka bilinirliklerini sağladıklarını bildiren Güres, Dubai, Katar, Umman, Bahreyn, Kuveyt'in yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, İran ve Suriye gibi ülkelere ihracatın devam ettiklerini kaydetti.

Güres, Gambia, Liberya, Sierra Leone, Cibuti, Ekvator Ginesi, Somali, Gabon, Libya ve Mauritus gibi ülkelerle pazarlarının genişlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Devletler arasında anlaşmalar sağlanıp, uygun koşullar belirlendiği takdirde önceki yıllarda güçlü pazarlarımızdan olan İsrail, Suudi Arabistan'a da yeniden ihracat yapmayı planlıyoruz. Ayrıca bakanlıklar arası görüşmelerin devam ettiği Çin, Singapur gibi Uzak Doğu ülkelerini ürün portföyümüz ile tanıştırmak istiyoruz. Bu ülkeleri de hedef pazarımız olarak belirledik. Bununla beraber Kosova, Arnavutluk gibi Avrupa ülkeleriyle de yakın zamanda ihracata başlayacağız. Yumurta tozunu ise Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Asya'ya ihraç etmeyi planlıyoruz."