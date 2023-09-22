Yüksekova Dilimli Barajı Tarım Arazileri İçin Kullanılacak

Yüksekova Dilimli Barajı tarım arazileri için de kullanılacak

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Dilimli Barajı, içme suyundan sonra tarım arazilerinden de kullanıma girecek.

İlçenin Esendere yolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı, 2019 yılından itibaren devreye girmesiyle 50 yıllık ilçenin su sıkıntısına son vermişti. Hakkari Valisi Ali Çelik başta olmak üzere il ve ilçe başkanlarının Ankara'da yaptıkları görüşmeler neticesinde Dilimli Barajı'nın 2024 yılından itibaren tarım arazilerinde kullanılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, bölge için önemli olan bu müjdeli haber için başta Hakkari Valisi Ali Çelik, AK Parti İl ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür ederek, "Yıllardır Dilimli Barajımızın toprakla buluşmasını dört gözle bekliyorduk. Hakkari Valimiz Ali Çelik'in bölgemiz için çok güzel müjdeleyici çalışmaları oldu. Bunlardan bir tanesi de Yüksekova için önemli bir çalışma Dilimli Barajı'dır. Dilimli Barajı'nın tarım arazilerinde kullanılması ile birlikte artık toprağımız susuz kalmayacaktır. Bu güzel çalışma için Sayın Valimiz Ali Çelik ve beraberindekilere Yüksekovalılar adına teşekkür ediyorum" dedi.