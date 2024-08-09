Yüksekova'da yetiştirilen karpuzlar Diyarbakır'a rakip oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Şerafettin Ertuğrul isimli vatandaş, 12 bin metrekarelik alan üzerinde ektiği karpuzlarla Diyarbakır'a rakip oldu.

Yüksekova-Şemdinli kara yolu üzerinde bulunan Demirkonak köyünde ikamet eden Şerafettin Ertuğrul isimli vatandaş, 12 bin metrekarelik bahçesine tohum ekerek, Diyarbakır karpuzunu aratmayacak şekilde karpuz yetiştirdi. Karpuz tarlasında inceleme yapan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, karpuzların güzel şekilde yetiştiğini ve iyi verim alınacağını belirtti.

Bu sene 12 dönüm üzerine karpuz ekimi yaptığını belirten Şerafettin Ertuğrul isimli çiftçi, "Her sene aslında ekimini yapıyoruz ama bu sene 12 dönüm olacak şeklinde karpuz fidelerini ektik. Şimdide artık sezon sonuna gelmesiyle karpuzlarımız yetişiyor. Bu sene bereketli geçiyor. Çünkü yağışlar fazla olmuştu ve güzelde oldu. Yüksekova Tarım ve Orman Müdürümüz, ekibiyle bizleri ziyaret etti. İncelemeler yaptılar. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi. - HAKKARİ