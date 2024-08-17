Yüksekova'da yer fıstığı üretimi büyüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekimi yapılan yer fıstığı gündüzüne çıkarken, çiftçiler gelecek sene üretimi daha da büyütmeyi hedefliyor.

İlçenin Esendere yolu üzerinde bulunan Güllüce köyünde ikamet eden Yılmaz Güneç isimli çiftçi, köyünde ilkbaharda yer fıstığı ekimine başladı. İlçede ilk kez büyük bir alanda yapılan yer fıstığı ekim alanını gezen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, üstün başarı gösteren Yılmaz Güneç isimli çiftçiyi tebrik ederek, tüm ilçede bunun olması için gayret göstereceklerini söylediler. Perviz Geçirgen, "Aslında bu ürün hep Çukurova gibi merkezlerde yetiştirildi. Bizde hep hayal ediyorduk bu ürünün burada ekimini yapabilir miyiz? Güllüce köyümüzde yaşayan Yılmaz Güneç tarafından bu sene yetiştirildi. Bir ilk gerçekleştirildi, demo alanı oluşturuldu. Şimdi şunu gördük, artık yer fıstığı Yüksekova'da yetişebiliyor. Yüksek bir verime de yaklaştık. İnşallah ekim ayında da hasadını gerçekleştireceğiz. Tek amacımız bu ürünü tüm çiftçilerimizle buluşturmaktır" dedi. - HAKKARİ