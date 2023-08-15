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Yüksekova'da Ticari Taksi Ücretlerine Zam Yapıldı

Ekonomi Haberleri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ticari taksi ücretlerine zam yapıldı. Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, zam kararının hizmet veren esnafı düşünmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ticari taksi ücretlerine zam yapıldı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, "İndi bindi ücreti 40 TL'den 70 TL'ye, açılış ücreti 13,50 TL'den 20 TL'ye çıkarılmıştır. Zam kararı almak çözüm değil, biliyoruz. Ancak bizlere hizmet veren esnafımızı da düşünmek mecburiyetindeyiz. Değerli Yüksekova halkından özür dileyerek bu zammı uygulamak zorunda kaldık" dedi.

Yeni tarife uygulamaya konuldu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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